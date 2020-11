La 18enne stuprata da Genovese: “sto male, aiutatemi” La confessione di Giletti (Di lunedì 23 novembre 2020) Parla la diciottenne stuprata durante un festino organizzato da Alberto Genovese: “chiedo solo un pò più di umanità”. C’è una Milano bene fatta di imprenditori arricchiti o nati ricchi che per noia e per vizio si drogano e talvolta violentano ragazze anche appena maggiorenni. Una Milano che non guarda in faccia a nessuno nel nome della cocaina e del sesso. E’ la Milano di Alberto Genovese e molti altri come lui, una Milano da fermare. La domenica televisiva all’insegna del caso Genovese, l’imprenditore ideatore di Facile.it arrestato il 7 novembre scorso con la pesantissima accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza appena diciottenne. Lui continua a difendersi dando la colpa alla droga se davvero ha stuprato una ragazza. Lui non è certo di averlo fatto o fa finta di non esserlo, ma la ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Parla la diciottennedurante un festino organizzato da Alberto: “chiedo solo un pò più di umanità”. C’è una Milano bene fatta di imprenditori arricchiti o nati ricchi che per noia e per vizio si drogano e talvolta violentano ragazze anche appena maggiorenni. Una Milano che non guarda in faccia a nessuno nel nome della cocaina e del sesso. E’ la Milano di Albertoe molti altri come lui, una Milano da fermare. La domenica televisiva all’insegna del caso, l’imprenditore ideatore di Facile.it arrestato il 7 novembre scorso con la pesantissima accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza appena diciottenne. Lui continua a difendersi dando la colpa alla droga se davvero ha stuprato una ragazza. Lui non è certo di averlo fatto o fa finta di non esserlo, ma la ...

«Io non ho mai fatto male a nessuno, non riesco a capire perché non è stato dato nessun valore alla mia vita, ho visto la morte in faccia e non riesco a spiegarmi il perché di questa crudeltà». Sono ...

