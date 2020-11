La 18enne che ha denunciato Alberto Genovese da Barbara D’Urso: “Ho avuto paura di morire” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Ho avuto paura di morire”. La 18enne che ha accusato Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato il 7 novembre per violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona, ha raccontato la sua terribile esperienza nel corso della trasmissione “Live non è la D’Urso” condotta da Barbara D’Urso. “Dopo il suo arresto i miei ricordi si sono fatti sempre più precisi. E la cosa che mi fa più male è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto – ha detto la giovane -. Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura non si possono neanche immaginare. Ho avuto paura di morire, ho rischiato di morire. Ho avuto ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) “Hodi. Lache ha accusato, l’imprenditore arrestato il 7 novembre per violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona, ha raccontato la sua terribile esperienza nel corso della trasmissione “Live non è la” condotta da. “Dopo il suo arresto i miei ricordi si sono fatti sempre più precisi. E la cosa che mi fa più male è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto – ha detto la giovane -. Quello che ho vissuto io, quelle ore dinon si possono neanche immaginare. Hodi morire, ho rischiato di morire. Ho...

