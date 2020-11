Koeman: “Messi non convocato? E’ il momento per riposare, siamo tranquilli nel girone” (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella conferenza stampa della vigilia, Ronald Koeman ha spiegato la decisione di non convocare Lionel Messi e Frenkie de Jong per la trasferta di Kiev:“Abbiamo deciso di non portare Messi e De Jong a Kiev perché abbiamo tanti infortuni e la situazione in Champions League è relativamente tranquilla con 9 punti. È ora che qualcuno riposi. Parliamo molto di lui perché ha avuto molta influenza sui successi di questo club e può ancora dare tanto, è il giocatore di cui il Barcellona ha bisogno”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella conferenza stampa della vigilia, Ronaldha spiegato la decisione di non convocare Lionel Messi e Frenkie de Jong per la trasferta di Kiev:“Abbiamo deciso di non portare Messi e De Jong a Kiev perché abbiamo tanti infortuni e la situazione in Champions League è relativamente tranquilla con 9 punti. È ora che qualcuno riposi. Parliamo molto di lui perché ha avuto molta influenza sui successi di questo club e può ancora dare tanto, è il giocatore di cui il Barcellona ha bisogno”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

