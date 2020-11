Kid | il romanzo per ragazzi su un “giovane” Diabolik in lotta per l’ambiente e la verità

Leggi su wired

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dal 24 novembre è disponibile in libreria e negli store online per Dea Planeta, ilKid – Il ragazzo che voleva essere. A firmarlo Guido Sgardoli, uno degli autori italiani più amati daie dai bambini (ha vinto i premi Bancarellino, Andersen e Stregae ragazze) per cui ha già pubblicato diversi romanzi con i maggiori editori. Le pagine del libro si alternano alle tavole di Andrea Artusi, disegnatore di fumetti e curatore del formato elettronico del fumetto. Come Sgardoli stesso ci spiegherà il 3 dicembre, quando lo intervisteremo sul nostro canale Instagram,è una sua grande passione e così sul ladro spietato, astuto e di gran classe, ideato dalle sorelle Giussani, ha deciso di scrivere un, ma da una ...