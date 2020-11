Kate Middleton come la regina | lascia parlare le foto alle sue spalle

(Di lunedì 23 novembre 2020) Kate Middleton ha imparato dalla migliore: Sua Maestà Elisabetta II. Da sempre, infatti, la regina mantiene la sua proverbiale neutralità pubblica anche negli affari di famiglia, ma sa come farsi sentire. Un esempio? Harry e Meghan scelgono la Megxit e lei ufficialmente non apre bocca, ma nel discorso di Natale fa sparire le foto del nipote e della moglie dalla sua scrivania. Un chiaro segnale.. Allo stesso modo Kate da quando lavora in smart working sa cosa lasciare all’interno dell’inquadratura.

Da quando lavora in smart working, la duchessa di Cambridge sa cosa lasciare all'interno dell'inquadratura: foto dei figli, ritratti con William. Ha imparato dalla ...Un lutto per il principe William e Kate Middleton per la scomparsa del loro cane, Lupo. Lupo è stato al loro fianco per oltre 9 anni e i duchi di Windsor hanno dato la triste ...