Juventus, tegola per Pirlo: Demiral out 10 giorni per elongazione muscolare (Di lunedì 23 novembre 2020) Merih Demiral si ferma per una decina di giorni. tegola per la Juventus di Andrea Pirlo con il difensore turco classe 1998 costretto a fermarsi dinnanzi a una elongazione muscolare rilevata nelle ore successive a Juve-Cagliari. “Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il JMedical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra – si legge nella nota del club bianconero -. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Merihsi ferma per una decina diper ladi Andreacon il difensore turco classe 1998 costretto a fermarsi dinnanzi a unarilevata nelle ore successive a Juve-Cagliari. “è stato sottoposto nella giornata odierna presso il JMedical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro didel muscolo ileopsoas di destra – si legge nella nota del club bianconero -. I tempi di recupero sono di circa 10“. SportFace.

