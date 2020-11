Juventus | Szczesny | «Vinciamole tutte da qui a Natale»

(Di lunedì 23 novembre 2020) Laaffronta il Ferencvaros in una gara che potrebbe dare grande tranquillità ai bianconeri. Ecco le parole diLadomani potrebbe ipotecare il passaggio agli ottavi di Champions League, contro il Ferencvaros. Ecco le parole dia Sky Sport. MOMENTO – «La squadra è in crescita, bisogna migliorare tanto ma la strada è quella giusta. Cerchiamo di vincerele gare da qui a. Non guardiamo classifica e avversari ma pensiamo a noi, nonostante i tanti avversari forti». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??Ore 14.30 ?? ???? LIVE su @JuventusTV la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @13Szczesny13 Watch Here:… - PirloPrime : RT @juventusfc: Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - egidio_gialdini : La conferenza stampa della JUVENTUS alla vigilia della 4a rit. gir. 'G' 'UEFA CHAMPIONS League' '20-21: che vedrà o… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Szczesny

Szczesny scherza in portoghese davanti alle telecamere. Il suo messaggio per i giornalisti e per... Cristiano Ronaldo! - VIDEO ...Dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, la Juventus si prepara ad un'altra sfida di Champions League. Tenendo conto del fittissimo calendario in programma per il ...