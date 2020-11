Juventus, Ronaldo protagonista: dalla sfida con Ibra al rinnovo (Di lunedì 23 novembre 2020) L’età è solo un numero e la conferma arriva direttamente dal campionato di Serie A. Con le doppiette rispettivamente fatte a Cagliari e Napoli, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic si sono presi il primo e il secondo posto della classifica marcatori del campionato italiano. In atto c’è una vera e propria sfida tra due giocatori che hanno scritto la storia del calcio, l’ultima vera e propria sfida tra i due c’è stata nel lontano 2013. Ai tempi i due attaccanti attualmente di Juventus e Milan si sfidavano per la qualificazione al Mondiale del 2014 e lo spettacolo è stato unico: tripletta dell’attaccante portoghese e doppietta per lo svedese, il primo citato si è qualificato, tanta amarezza, invece, per il secondo. A distanza di anni la sfida si ripresenta, questa ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) L’età è solo un numero e la conferma arriva direttamente dal campionato di Serie A. Con le doppiette rispettivamente fatte a Cagliari e Napoli, Cristianoe Zlatanhimovic si sono presi il primo e il secondo posto della classifica marcatori del campionato italiano. In atto c’è una vera e propriatra due giocatori che hanno scritto la storia del calcio, l’ultima vera e propriatra i due c’è stata nel lontano 2013. Ai tempi i due attaccanti attualmente die Milan sivano per la qualificazione al Mondiale del 2014 e lo spettacolo è stato unico: tripletta dell’attaccante portoghese e doppietta per lo svedese, il primo citato si è qualificato, tanta amarezza, invece, per il secondo. A distanza di anni lasi ripresenta, questa ...

juventusfc : Una #PhotoOfTheGame? Questa, ovviamente ?? Le statistiche di #JuveCagliari? Qui ?? - OptaPaolo : 5 - Cristiano #Ronaldo è il primo giocatore della Juventus ad essere andato a segno in tutte le sue prime cinque pr… - juventusfc : #JuveCagliari REVIEW ? Il primo gol dei bianconeri nell'analisi tattica! ???? - clape87 : RT @OptaPaolo: 49% - Cristiano Ronaldo ha segnato 29 gol sui 59 realizzati dalla Juventus nel 2020 in Serie A, il 49% del totale: è la perc… - Adrin17643188 : RT @GoalItalia: Ronaldo raccoglie la sfida di Ibrahimovic: 50 vittorie in Serie A con la Juventus ? ? Il calcio italiano si gode due immor… -