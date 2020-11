Juventus-Ferencvaros: programma, orari, tv, probabili formazioni Champions League 2020-2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) Juventus-Ferencvaros: dopo il weekend dedicato alla ripresa dei campionati nazionali, torna a riempire la settimana calcistica anche la Champions League 2020-2021, che all’Allianz Stadium di Torino – martedì 24 novembre, con calcio d’inizio alle 21 – propone il match fra i bianconeri e la compagine ungherese, valido per la quarta giornata del Gruppo G. La partita si svolgerà dunque domani sera, martedì 24 novembre 2020, alle ore 21.00, e sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (canale 201), con l’opportunità di seguirla anche in streaming di Sky Go, Now Tv, senza dimenticare che OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta della sfida, per non perdervi neppure un attimo della gara. : Champions League calcio ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020): dopo il weekend dedicato alla ripresa dei campionati nazionali, torna a riempire la settimana calcistica anche la, che all’Allianz Stadium di Torino – martedì 24 novembre, con calcio d’inizio alle 21 – propone il match fra i bianconeri e la compagine ungherese, valido per la quarta giornata del Gruppo G. La partita si svolgerà dunque domani sera, martedì 24 novembre, alle ore 21.00, e sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (canale 201), con l’opportunità di seguirla anche in streaming di Sky Go, Now Tv, senza dimenticare che OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta della sfida, per non perdervi neppure un attimo della gara. :calcio ...

