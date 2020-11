Juventus-Ferencvaros, Pirlo sorprende tutti: ecco la decisione per la difesa (Di lunedì 23 novembre 2020) Non ci voleva proprio. L’infortunio di Demiral ha completamente ribaltato i piani di Pirlo, che ora si trova in piena emergenza. Con gli infortuni di Bonucci e Chiellini, oltre al turco, in questo momento l’unico centrale di ruolo in casa Juventus è de Ligt. L’olandese è appena tornato dopo l’operazione alla spalla, ma non è ancora al 100% della forma fisica. L’altro nome è Danilo: vera rivelazione di questa stagione, ma con un ruolo non proprio da centrale difensivo. In questo momento manca il terzo difensore e Pirlo sta cercando di pensare a quale strategia attuare nella partita di domani. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, battuta l'Inter: Isco è sempre più vicino LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, aria di svolta: addio ad un centrocampista Alex Sandro, terzino della ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Non ci voleva proprio. L’infortunio di Demiral ha completamente ribaltato i piani di, che ora si trova in piena emergenza. Con gli infortuni di Bonucci e Chiellini, oltre al turco, in questo momento l’unico centrale di ruolo in casaè de Ligt. L’olandese è appena tornato dopo l’operazione alla spalla, ma non è ancora al 100% della forma fisica. L’altro nome è Danilo: vera rivelazione di questa stagione, ma con un ruolo non proprio da centrale difensivo. In questo momento manca il terzo difensore esta cercando di pensare a quale strategia attuare nella partita di domani. LEGGI ANCHE: Calciomercato, battuta l'Inter: Isco è sempre più vicino LEGGI ANCHE: Calciomercato, aria di svolta: addio ad un centrocampista Alex Sandro, terzino della ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : C'è un precedente in bianco e nero per #JuveFerencvaros... ??? V?e lo raccontiamo qui ?? - juventusfc : ??Ore 14.30 ?? ???? LIVE su @JuventusTV la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @13Szczesny13 Watch Here:… - Suliman1984ss : RT @calciomercatoit: ???#JuventusFerencvaros - #Pirlo: 'Dall'inizio pensiamo al tridente. #Chiesa non ha i 90 minuti' - sportli26181512 : Vigilia Juve-Ferencvaros, Pirlo: 'Vincere e qualificarsi. Dybala? Può giocare dall'inizio': Vigilia Juve-Ferencvaro… -