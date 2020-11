Juventus-Ferencvaros, Pirlo in conferenza stampa: “Tratto Ronaldo come Frabotta e Portanova” (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus si prepara al ritorno in Champions League. La partita contro il Ferencvaros è già fondamentale per il passaggio del girone, i bianconeri hanno bisogno di una vittoria a tutti i costi per poter continuare a lottare per il primo posto conteso con il Barcellona. Alla vigilia della partita si presenta in conferenza stampa Andrea Pirlo. Il neotecnico ha parlato della situazione infortuni in casa della ‘Vecchia Signora’ e ha chiarito alcuni dubbi sulla formazione: “Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro terzino. Vedremo il resto, Kulusevski ha giocato tante partite mentre Chiesa non penso sia ancora pronto per il primo minuto. Il tridente pesante in avanti? Ci stiamo pensando dall’inizio però non li abbiamo mai avuti più di tanto tutti a disposizione ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Lasi prepara al ritorno in Champions League. La partita contro ilè già fondamentale per il passaggio del girone, i bianconeri hanno bisogno di una vittoria a tutti i costi per poter continuare a lottare per il primo posto conteso con il Barcellona. Alla vigilia della partita si presenta inAndrea. Il neotecnico ha parlato della situazione infortuni in casa della ‘Vecchia Signora’ e ha chiarito alcuni dubbi sulla formazione: “Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro terzino. Vedremo il resto, Kulusevski ha giocato tante partite mentre Chiesa non penso sia ancora pronto per il primo minuto. Il tridente pesante in avanti? Ci stiamo pensando dall’inizio però non li abbiamo mai avuti più di tanto tutti a disposizione ...

