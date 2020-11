Juventus-Ferencvaros, Pirlo: “Continuità e intensità per chiudere discorso qualificazioni. Dybala? E’ pronto” (Di lunedì 23 novembre 2020) Parola ad Andrea Pirlo.Domani sera alle 21:00, la Juventus di Andrea Pirlo ospiterà il Ferencvaros nella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. Un impegno che potrebbe già regalare ai bianconeri la possibilità di mettere al sicuro la qualificazione con una vittoria. Lo sa bene Andrea Pirlo che, intervenuto alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento vissuto dalla sua squadra."Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati, mi darebbe molto fastidio se non ci fosse la stessa intensità. Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessa intensità non saremmo la Juventus. Non è scattata una scintilla, i giocatori si conoscono meglio. Serviva del tempo, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Parola ad Andrea.Domani sera alle 21:00, ladi Andreaospiterà ilnella 4ª giornata della fase a gironi di Champions League. Un impegno che potrebbe già regalare ai bianconeri la possibilità di mettere al sicuro la qualificazione con una vittoria. Lo sa bene Andreache, intervenuto alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento vissuto dalla sua squadra."Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati, mi darebbe molto fastidio se non ci fosse la stessa. Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessanon saremmo la. Non è scattata una scintilla, i giocatori si conoscono meglio. Serviva del tempo, ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : C'è un precedente in bianco e nero per #JuveFerencvaros... ??? V?e lo raccontiamo qui ?? - juventusfc : ??Ore 14.30 ?? ???? LIVE su @JuventusTV la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @13Szczesny13 Watch Here:… - serieAnews_com : #ChampionsLeague,le probabili formazioni di #Juventus-#ferencvaros - yoshi5477 : RT @juventusfc: ??Ore 14.30 ?? ???? LIVE su @JuventusTV la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @13Szczesny13 Watch Here: https://… -