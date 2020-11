Juventus-Ferencvaros | le parole di Szczesny | “Giochiamo un calcio Europeo”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Neanche il tempo di analizzare la convincente vittoria ottenuta contro il Cagliari, che per lasi spalancano nuovamente le porte della Champions League. Prossima avversaria, ilin un match valido per il quarto turno del girone G. La formazione ungherese, all’andata, è stata sconfitta 1-4 dalla banda di Andrea Pirlo, grazie alla doppietta di Alvaro Morata, alla rete di Paulo Dybala e ad un autogol di Dvali. Uscire dall’Allianz Stadium con una vittoria potrebbe valere l’accesso agli ottavi del torneo, tenendo conto anche del risultato che maturerà a Kiev tra la Dinamo ed il Barcellona. Gara da non sottovalutare, quindi, per la, desiderosa di confermare la buona prestazione offerta contro il Cagliari. LEGGI ANCHE:mercato, nel mirino un centrocampista della ...