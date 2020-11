Juventus, emergenza difesa: ennesimo infortunio per i bianconeri (Di lunedì 23 novembre 2020) Arrivano brutte notizie per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri in queste settimane stanno soffrendo molto gli infortuni, a partire da Ramsey, fino a Bonucci e Chiellini, che saranno fuori uso per qualche settimane. Oggi però il club di Torino, ha comunicato l’ennesimo infortunio difensivo, che preoccupa Pirlo per la sfida di domani in Champions League contro il Ferencvaros. LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala protagonista sul mercato: scambio con l'Atletico LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale Locatelli per la Juventus Merih Demiral, difensore della Juventus @imagephotoagency Juventus, tegola per Pirlo: infortunato Demiral La Juventus ha comunicato ufficialmente che Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Arrivano brutte notizie per ladi Andrea Pirlo. Iin queste settimane stanno soffrendo molto gli infortuni, a partire da Ramsey, fino a Bonucci e Chiellini, che saranno fuori uso per qualche settimane. Oggi però il club di Torino, ha comunicato l’difensivo, che preoccupa Pirlo per la sfida di domani in Champions League contro il Ferencvaros. LEGGI ANCHE:, Dybala protagonista sul mercato: scambio con l'Atletico LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale Locatelli per laMerih Demiral, difensore della@imagephotoagency, tegola per Pirlo: infortunato Demiral Laha comunicato ufficialmente che Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna ...

