Juventus | attivata la “Banca Ferie Solidali” Il comunicato del club

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ecco ildi questa mattina delbianconero sul suo sito ufficiale: Le recenti normative hanno sospeso l’attività dei punti vendita di Milano e Torino, rendendo di fatto impossibile l’attività lavorativa per alcuni dipendenti diFootball. Per evitare il ricorso alla cassa integrazione e garantire a tutto il personale coinvolto da tali misure la piena retribuzione, tutti i dirigenti della Società hanno deciso di donare una parte cospicua delle proprieresidue. Si tratta di una soluzione innovativa, denominata, che permette al momento, in virtù di uno spirito di solidarietà tra categorie, di evitare il ricorso ai tradizionali ammortizzatori sociali, più penalizzanti per il reddito dei ...