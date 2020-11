Juventus, Arthur si è preso il centrocampo: numeri da regista puro (Di lunedì 23 novembre 2020) Juventus – Arrivato tra i dubbi e le incertezze, Arthur Melo, sta conquistando tutti a suon di “passaggi”. Il brasiliano è arrivato nello scambio con Miralem Pjanic, ed è costato ben 70 milioni (il prezzo del bosniaco) più 10 milioni cash. Ha faticato nelle prime uscite, ma adesso sembra tornato ai livelli più alti. Infatti le ultime prestazioni della Juventus, passano soprattutto dai suoi piedi. Juventus, l’analisi di Arthur Un piccolo “Pirlo” nelle mani di Pirlo. 110 palloni giocati (secondo solo a Cuadrado con 122), 100 passaggi, 96% di questi sono stati positivi. Poi: 11 possessi guadagnati e una grande occasione creata. Parliamo di Arthur, l’uomo messo da Andrea Pirlo al centro della Juve. Che di regia, in un certo senso, sa il fatto suo. Leggi anche: Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 novembre 2020)– Arrivato tra i dubbi e le incertezze,Melo, sta conquistando tutti a suon di “passaggi”. Il brasiliano è arrivato nello scambio con Miralem Pjanic, ed è costato ben 70 milioni (il prezzo del bosniaco) più 10 milioni cash. Ha faticato nelle prime uscite, ma adesso sembra tornato ai livelli più alti. Infatti le ultime prestazioni della, passano soprattutto dai suoi piedi., l’analisi diUn piccolo “Pirlo” nelle mani di Pirlo. 110 palloni giocati (secondo solo a Cuadrado con 122), 100 passaggi, 96% di questi sono stati positivi. Poi: 11 possessi guadagnati e una grande occasione creata. Parliamo di, l’uomo messo da Andrea Pirlo al centro della Juve. Che di regia, in un certo senso, sa il fatto suo. Leggi anche:...

