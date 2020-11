Julian Condor fidanzato Adua Del Vesco: la malattia li ha cambiati (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi è Julian Condor, il fidanzato di Adua Del Vesco? Il ragazzo, entrato nella casa del Gf Vip 2020, le è stato vicino durante la malattia. Adua Del Vesco è fidanzata da ormai tantissimi anni con Julian Condor, nome d’arte di Giuliano, il suo storico amore con cui ha una relazione da ormai parecchio tempo, Leggi su youmovies (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi è, ildiDel? Il ragazzo, entrato nella casa del Gf Vip 2020, le è stato vicino durante laDelè fidanzata da ormai tantissimi anni con, nome d’arte di Giuliano, il suo storico amore con cui ha una relazione da ormai parecchio tempo,

BakshDark : #GFVIP @GrandeFratello CHE SCHIFO! Cos'è, non fate vedere il fidanzato a #rosalinda perché, altrimenti, la vostra… - Novella_2000 : Adua inizia a nutrire dubbi sul suo fidanzato: lui ribatte su Instagram #gfvip - Wolf___90 : @VanessaTiso @eramosindes Sempre se Julian il condor glielo permette...?? #GFVIP - casiftangeles : Non pensavo ci fossero anche le fan di julián condor che vengono a dirmi che non ho riportato correttamente le sue parole vabbè bro - TheUkraineYana : @TizyTizy82 Guarda le storie di Julian condor -

Ultime Notizie dalla rete : Julian Condor Julian Condor, chi è Guliano il fidanzato di Adua Del Vesco? Età, vita... CheNews.it Il fidanzato di Adua parla del rapporto tra la Del Vesco e Dayane Mello

In un'intervista Giuliano, fidanzato di Adua Del Vesco, parla del forte rapporto instaurato tra quest'ultima e Dayane Mello (VIDEO) ...

GF Vip, Adua: il ragazzo “accusa” il programma

Adua sta affrontando momenti molto difficili nella casa perché ha cominciato a nutrire dubbi e paura sul suo fidanzato che, ormai da un pò di tempo, non ...

In un'intervista Giuliano, fidanzato di Adua Del Vesco, parla del forte rapporto instaurato tra quest'ultima e Dayane Mello (VIDEO) ...Adua sta affrontando momenti molto difficili nella casa perché ha cominciato a nutrire dubbi e paura sul suo fidanzato che, ormai da un pò di tempo, non ...