Judo | Odette Giuffrida salva il medagliere azzurro agli Europei 2020 Delusione Lombardo | grande rammarico per i tre quinti posti…

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) Con i CampionatiSenior di Praga si è conclusa ufficialmente la stagionedella Nazionale italiana di, in attesa di tornare in gara presumibilmente a metà gennaio 2021 per il Masters di Doha. La selezione tricolore si è presentata in Repubblica Ceca con 16 atleti, distribuiti equamente tra categorie maschili e femminili, al termine di un percorso di avvicinamento pieno zeppo di ostacoli e contrattempi legati al Covid-19. Si trattava di fatto della prima gara internazionale senior dell’Italia dopo il lunghissimo stop del World Tour, perciò non devono essere sottovalutate le difficoltà derivanti da un periodo così lungo di astinenza dalle competizioni. Manuelne è l’esempio perfetto: il 21enne torinese, n.1 al mondo efavorito per il successo nei -66 kg, che tornava a ...