JPMorgan | previsto esodo da azioni globali entro fine anno

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) –ladell’ci potrebbe essere undi circa 300 miliardi di dollari dalledi tutto il mondo come causa di un ribilanciamento dei portafogli di investimento. È quanto sostiene un’analisi di, secondo la quale i grandi investitori multi-asset potrebbero aver bisogno di trasformare lein obbligdopo la forte performance azionaria dell’ultimo mese. Molti di questi grandi investitori hinfatti come obiettivo il portafoglio 60/40 classico, ovvero composto dal 60% die dal 40% di obblig, una popolare strategia di allocazione per avere un reddito costante e proteggersi dalla volatilità. Secondo quanto riporta ...