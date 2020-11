Jovanotti ringrazia gli operatori anti-Covid con una telefonata: “State facendo la storia” (Di lunedì 23 novembre 2020) Jovanotti ringrazia gli operatori anti-Covid con una videochiamata partita dal cellulare del suo veterinario, Alberto Brandi. In questi giorni, il medico è ricoverato al San Donato di Arezzo per Coronavirus. Queste le parole di Lorenzo Cherubini: “State facendo la storia! Veramente grazie, grazie proprio di cuore a tutta la vostra categoria. Siete straordinari, grazie”. Non si è fatta attendere la replica del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha così commentato le parole di Jovanotti per medici, infermieri e per tutti gli operatori sanitari coinvolti nella lotta al Coronavirus. “Il ringraziamento che Lorenzo Jovanotti Cherubini ha rivolto agli operatori ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)glicon una videochiamata partita dal cellulare del suo veterinario, Alberto Brandi. In questi giorni, il medico è ricoverato al San Donato di Arezzo per Coronavirus. Queste le parole di Lorenzo Cherubini:la storia! Veramente grazie, grazie proprio di cuore a tutta la vostra categoria. Siete straordinari, grazie”. Non si è fatta attendere la replica del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha così commentato le parole diper medici, infermieri e per tutti glisanitari coinvolti nella lotta al Coronavirus. “Ilmento che LorenzoCherubini ha rivolto agli...

