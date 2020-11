Joe Biden ha scelto Tony Blinken come segretario di Stato (Di lunedì 23 novembre 2020) Tony Blinken come segretario di Stato, Jake Sullivan alla Casa Bianca come consigliere per la sicurezza nazionale, Linda Thomas-Greenfield ambasciatrice all’Onu e Michèle Flournoy al Pentagono. Sono queste le importati nomine che il presidente eletto Joe Biden si appresta a fare, secondo il New York Times. Tutti veterani dell’amministrazione Obama, e professionisti collaudati del settore. Blinken, esperto diplomatico di carriera, è lo storico assistente di Biden nel settore delle relazioni internazionali, da quando era ancora senatore. Vicesegretario di Stato fra 2015 e 2017 quando il dicastero era guidato da John Kerry, già principale consigliere alla Sicurezza nazionale di Barack Obama, ha mosso i ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 novembre 2020)di, Jake Sullivan alla Casa Biancaconsigliere per la sicurezza nazionale, Linda Thomas-Greenfield ambasciatrice all’Onu e Michèle Flournoy al Pentagono. Sono queste le importati nomine che il presidente eletto Joesi appresta a fare, secondo il New York Times. Tutti veterani dell’amministrazione Obama, e professionisti collaudati del settore., esperto diplomatico di carriera, è lo storico assistente dinel settore delle relazioni internazionali, da quando era ancora senatore. Vicedifra 2015 e 2017 quando il dicastero era guidato da John Kerry, già principale consigliere alla Sicurezza nazionale di Barack Obama, ha mosso i ...

