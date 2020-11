Jennifer Lopez regina sexy degli Oscar della musica: performance hot con Maluma (Di martedì 24 novembre 2020) Jennifer Lopez regina sexy degli AMA. Come il partner di performance musicale – il cantautore colombiano Maluma – sia riuscito a mantenere la calma se lo sono chiesti tutti gli spettatori degli American Music Award, svoltisi ieri notte (22 novembre 2020) al Microsoft theater di Los Angeles. Uno show del tutto diverso dal solito – causa pandemia – che ha messo insieme per tre ore, e premiato, le star della musica statunitense. Tra inevitabili stravaganze e performance live, il premio (non censito) del momento memorabile – leggi anche il più hot – è spettato senza dubbio a J.Lo che, a 51 anni, ha “detto la sua”. Inguainata in un body nero attillatissimo e semi trasparente ha cantato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 24 novembre 2020)AMA. Come il partner dile – il cantautore colombiano– sia riuscito a mantenere la calma se lo sono chiesti tutti gli spettatoriAmerican Music Award, svoltisi ieri notte (22 novembre 2020) al Microsoft theater di Los Angeles. Uno show del tutto diverso dal solito – causa pandemia – che ha messo insieme per tre ore, e premiato, le starstatunitense. Tra inevitabili stravaganze elive, il premio (non censito) del momento memorabile – leggi anche il più hot – è spettato senza dubbio a J.Lo che, a 51 anni, ha “detto la sua”. Inguainata in un body nero attillatissimo e semi trasparente ha cantato ...

Cantante, attrice, imprenditrice, ma prima di tutto questo donna e mamma innamorata dei suoi figli: Jennifer Lopez adora Max ed Emme, i gemelli avuti dall’ex marito Marc Anthony, e i bambini sono entr ...

