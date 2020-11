Jasmine Carrisi in versione sexy, pantalone di pelle nera che mostra tutto – FOTO (Di lunedì 23 novembre 2020) La splendida figlia di casa Carrisi, Jasmine splende come il sole di mezzogiorno con un outfit davvero attraente Non si pone alcun limite, aprendo il futuro a nuovi orizzonti di vita. Così Jasmine Carrisi ha deciso di prendersi sulle spalle il “mondo” e comandarlo solo come lei sa fare. La nuova stellina della tv italiana L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) La splendida figlia di casasplende come il sole di mezzogiorno con un outfit davvero attraente Non si pone alcun limite, aprendo il futuro a nuovi orizzonti di vita. Cosìha deciso di prendersi sulle spalle il “mondo” e comandarlo solo come lei sa fare. La nuova stellina della tv italiana L'articolo proviene da YesLife.it.

inarteziogio : Io comunque non vedo l'ora di vedere Jasmine Carrisi fare un lavoro migliore di quello che fa Mariotto a Ballando. - infoitcultura : Jasmine Carrisi, sapete chi è la sorella preferita? - infoitcultura : Jasmine Carrisi e il duetto con papà Al Bano, pronti per The Voice - infoitcultura : Jasmine Carrisi e il duetto con papà Al Bano | pronti per The Voice - infoitcultura : Jasmine Carrisi: chi è la sorella preferita -