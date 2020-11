Iva Zanicchi la confessione a Italia Sì: “Ho donato il plasma” (Di lunedì 23 novembre 2020) Iva Zanicchi, dalle parole ai fatti. La confessione sabato 21 novembre durante la puntata di Italia Sì, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. «Ho donato il plasma, l’ho fatto perché è doveroso. Faccio un appello a tutti quelli che hanno avuto il coronavirus: donate il plasma perché può salvare la vita e far star meglio persone che soffrono tanto. Fatelo!». Durante l’intervista rilasciata all’inviato Alessandro Banchero, la Zanicchi ha ripercorso il suo dramma durante il ricovero all’ospedale di Vimercate, dove ha lottato contro il Covid: «Ho passato giorni orribili e anche di grande depressione e anche di paura lo ammetto». Tanto che ha ammesso: «Quando la dottoressa mi ha detto signora lei da qui non esce, non nascondo la mia fragilità, ho pianto e dentro ho detto “Oh mio Dio, da qui non esco ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 23 novembre 2020) Iva, dalle parole ai fatti. Lasabato 21 novembre durante la puntata diSì, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. «Hoil plasma, l’ho fatto perché è doveroso. Faccio un appello a tutti quelli che hanno avuto il coronavirus: donate il plasma perché può salvare la vita e far star meglio persone che soffrono tanto. Fatelo!». Durante l’intervista rilasciata all’inviato Alessandro Banchero, laha ripercorso il suo dramma durante il ricovero all’ospedale di Vimercate, dove ha lottato contro il Covid: «Ho passato giorni orribili e anche di grande depressione e anche di paura lo ammetto». Tanto che ha ammesso: «Quando la dottoressa mi ha detto signora lei da qui non esce, non nascondo la mia fragilità, ho pianto e dentro ho detto “Oh mio Dio, da qui non esco ...

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4? Ho avuto davvero tanto piacere nel poter salutare e abbracciare virtualmente Iva Zanicchi,… - Matteo0923 : RT @marco_gervasoni: A me pare una orrenda strumentalizzazione , come se il Papa fosse una Iva Zanicchi o un Carlo Conti qualsiasi. Poi fat… - Claudietta673 : RT @marco_gervasoni: A me pare una orrenda strumentalizzazione , come se il Papa fosse una Iva Zanicchi o un Carlo Conti qualsiasi. Poi fat… -