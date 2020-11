Iva Zanicchi guarita dal Covid: “Emergenza vera, donerò quello che posso” (Di lunedì 23 novembre 2020) Iva Zanicchi dopo la brutta esperienza con il Covid, è tornata finalmente a casa e Attilio Fontana rivela la sua volontà di donare il plasma autoimmune per aiutare i malati di Coronavirus. Ecco i dettagli Storia a lieto fine per Iva Zanicchi che dopo il suo ricovero in ospedale per Covid è finalmente tornata a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 23 novembre 2020) Ivadopo la brutta esperienza con il, è tornata finalmente a casa e Attilio Fontana rivela la sua volontà di donare il plasma autoimmune per aiutare i malati di Coronavirus. Ecco i dettagli Storia a lieto fine per Ivache dopo il suo ricovero in ospedale perè finalmente tornata a L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4? Ho avuto davvero tanto piacere nel poter salutare e abbracciare virtualmente Iva Zanicchi,… - Fratzen13 : RT @marco_gervasoni: A me pare una orrenda strumentalizzazione , come se il Papa fosse una Iva Zanicchi o un Carlo Conti qualsiasi. Poi fat… - AndreaAAmato : Iva Zanicchi salvata da una Iena @iva_zanicchi @redazioneiene -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi Iva Zanicchi/ “Covid? Mi ha salvato Alessandro Politi de Le Iene, è stato lui che...” Il Sussidiario.net Iva Zanicchi ringrazia la Iena Alessandro Politi: “Mi ha salvato la vita”

Tre giorni fa Iva Zanicchi ha postato sui social un video parlando dell’importanza di donare il plasma, per gli ospedali che fanno questo genere di terapie, dopo aver avuto il covid 19. Ha spiegato ch ...

Iva Zanicchi la confessione a Italia Sì: “Ho donato il plasma”

Iva Zanicchi, dalle parole ai fatti. La confessione sabato 21 novembre durante la puntata di Italia Sì, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. «Ho donato il plasma, l’ho fatto perché è doveroso.

Tre giorni fa Iva Zanicchi ha postato sui social un video parlando dell’importanza di donare il plasma, per gli ospedali che fanno questo genere di terapie, dopo aver avuto il covid 19. Ha spiegato ch ...Iva Zanicchi, dalle parole ai fatti. La confessione sabato 21 novembre durante la puntata di Italia Sì, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. «Ho donato il plasma, l’ho fatto perché è doveroso.