Iva Zanicchi | “Anche Gerry Scotti li ha persi e io | niente”

Roberto Alessi non fa mistero della sua amicizia con Iva Zanicchi e così quando racconta di una telefonata con lei su Libero fa subito capire il tono: serietà per la difficile sfida contro il covid ma anche voglia di tornare a sorridere. Quando lui le dice che ha la voce di una bambina, lei risponde: "Roberto, ci credo, con tutto il cortisone che mi hanno fatto prendere, ho le corde vocali di una adolescente. Ho preso a sberle il Covid, ma son distrutta". Poi Iva si concede una battuta, come è solita fare: "Tutti, ma proprio tutti hanno perso almeno sette chili, mi dicono anche Gerry Scotti, che, a voler guardare, ce ne aveva bisogno… Io, dico, io nemmeno un etto, ma va… va… vaffanculo. Lo puoi scrivere?". E Alessi lo ha scritto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

