Italia, ascolta bene l'Oms: "avete già sbagliato in estate, terza ondata nel 2021" (Di lunedì 23 novembre 2020) l'Oms bacchetta l'Italia e L'Europa per avere sottovalutato il pericolo di una seconda ondata di coronavirus. E si rischia la terza. l'Oms bacchetta Europa e Italia perché, secondo l'Organizzazione, non hanno saputo gestire il post prima ondata di coronavirus. Soprattutto, rimarcano, è stata mal gestita la stegione estiva che poi ha scatenato la seconda ondata Covid. Si parla di cenoni natalizi, di vaccino in arrivo ma che al momento resta un miraggio, ma sono altre le cose di cui dovremmo preoccuparci, a partire dalla gestione del contagio. «Dopo gli errori dell'estate –ha ammonito David Nabarro, inviato speciale dell'Oms – se non si realizzeranno le infrastrutture necessarie per il contrasto al ...

