Irpinia, un terremoto lungo quarant'anni (Di lunedì 23 novembre 2020) Molti articoli che capita di leggere sul terremoto d'Irpinia del 1980 iniziano citando i numeri di quella tragedia… non delle semplici cifre. Ogni singola persona di quei paesi colpiti è stata toccata da quest'evento. Segni indelebili di quel 23 novembre 1980, scalfiti nella memoria e tramandati alle generazioni seguenti. La sensazione di chi vi scrive, nato in questa terra negli anni successivi al sisma e che vive tuttora in uno dei paesi simbolo di quell'evento, Teora, è quella di una data che segna uno spaccato nel tempo, quasi come un prima ed un dopo Cristo. Il dolore ed i primi soccorsi Dai racconti di chi ha vissuto in prima persona quella insolita calda sera di novembre, ciò che emerge è in primo luogo un senso di vuoto lasciato da quelle vite spezzate sotto le macerie. Sentimento con cui si convive tuttora, con la memoria di quel ...

