Irpinia | il ricordo risvegli le coscienze La testimonianza di Rotondi

(Di lunedì 23 novembre 2020) Quaranta anni: nella storia non sono poi tanti, nella vita di una comunità sì. Nella vita delle persone sono la loro vita. Il terremoto ti colpisce ma soprattutto ti definisce: resti terremotato per tutta la vita, anche quando la casa non ti è caduta addosso. Ho sessanta anni e ne avevo venti quando avvenne il terremoto. Sui social leggo che i superstiti raccontano quel momento, e lo faccio anche io: ero nel circolo della Stampa di Avellino, situato nel palazzo di quella prefettura che crolló e mise in fuga il prefetto (poi subito rimosso da Pertini).Uscii di corsa anche io, dopo aver visto volare in aria i quadri esposti nel Circolo. Mi lasciai alle spalle il palazzo che cedeva, e feci in tempo a veder crollare gli ultimi piani di un edificio affacciato sul corso della città. Mi fermai in piazza, e lì rimasi fino a tarda ora, non esistevano telefonini, la famiglia ci mise un po’ a ...