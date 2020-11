Irpinia 1980, una ferita non rimarginata: 40 anni dopo sono tanti gli interrogativi (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Quarant’anni. Quarant’anni dal sisma del 1980 in Irpinia. Quarant’anni anni dopo sono molti gli interrogativi e poche le risposte. Un minuto di terrore che sconvolse la coscienza dell’intera Provincia. Erano le 19:34 di una domenica pomeriggio di autunno. Furono 103 i comuni in Irpinia colpiti dalla catastrofe. L’entità drammatica del sisma non venne valutata subito. Soltanto a notte inoltrata si cominciò a evidenziarne la più vasta portata. Furono 2.914 morti (secondo le fonti più accreditate), 8.848 feriti e circa 280.000 sfollati. “Non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Quarant’. Quarant’dal sisma delin. Quarant’molti glie poche le risposte. Un minuto di terrore che sconvolse la coscienza dell’intera Provincia. Erano le 19:34 di una domenica pomeriggio di autunno. Furono 103 i comuni incolpiti dalla catastrofe. L’entità drammatica del sisma non venne valutata subito. Soltanto a notte inoltrata si cominciò a evidenziarne la più vasta portata. Furono 2.914 morti (secondo le fonti più accreditate), 8.848 feriti e circa 280.000 sfollati. “Non vistati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione ...

