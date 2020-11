Ipotesi classe di pomeriggio e trasporti rimodulati. Il governo riparte da zero per riaprire la scuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Se tra due settimane la curva dei contagi Covid si sarà stabilizzata e sarà sotto controllo, le scuole superiori dovranno riaprire. Dal ministero dell’Istruzione il messaggio che trapela è questo. Gli alunni più grandi dovranno rientrare in aula non più tardi dell’11 gennaio. La settimana clou per studiare le misure da mettere in atto è appena iniziata e, a differenza del passato, nei prossimi giorni sarà avviato un tavolo interministeriale tra il dicastero della scuola e quello dei trasporti insieme a scienziati e tecnici. Il nodo della questione rimane infatti il trasporto pubblico locale da rimodulare a costo di incentivare, in alcuni casi, l’orario scolastico pomeridiano. Per adesso il lavoro del ministro Lucia Azzolina e quello del ministro Paola De Micheli si è svolto in parallelo. La prima ha dialogato con i presidi, mentre la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Se tra due settimane la curva dei contagi Covid si sarà stabilizzata e sarà sotto controllo, le scuole superiori dovranno. Dal ministero dell’Istruzione il messaggio che trapela è questo. Gli alunni più grandi dovranno rientrare in aula non più tardi dell’11 gennaio. La settimana clou per studiare le misure da mettere in atto è appena iniziata e, a differenza del passato, nei prossimi giorni sarà avviato un tavolo interministeriale tra il dicastero dellae quello deiinsieme a scienziati e tecnici. Il nodo della questione rimane infatti il trasporto pubblico locale da rimodulare a costo di incentivare, in alcuni casi, l’orario scolastico pomeridiano. Per adesso il lavoro del ministro Lucia Azzolina e quello del ministro Paola De Micheli si è svolto in parallelo. La prima ha dialogato con i presidi, mentre la ...

