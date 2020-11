"Io sono fascista, lui l'eroe". Bassetti da Porro, badilata senza precedenti su Crisanti (Di martedì 24 novembre 2020) A Quarta Repubblica va in scena un nuovo round tra Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. In collegamento con Nicola Porro su Rete 4, il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova torna sulla stroncatura del virologo riguardo ai vaccini anti-Covid in fase di sperimentazione: "Le affermazioni di Crisanti credo che ci hanno uniti tutti, mi sembra che ci sia una difesa del vaccino da parte di tutti. Credo che si siano rispettate tutte le misure". Quindi l'affondo molto personale: "In Italia se Bassetti dice una cosa immediatamente gli danno del fascista, se qualcuno dice una assurdità diventa un eroe". Il riferimento a Crisanti, ovviamente, non è casuale. "Insinuare oggi un dubbio sulla ricerca scientifica è gravissimo - conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) A Quarta Repubblica va in scena un nuovo round tra Matteoe Andrea. In collegamento con Nicolasu Rete 4, il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova torna sulla stroncatura del virologo riguardo ai vaccini anti-Covid in fase di sperimentazione: "Le affermazioni dicredo che ci hanno uniti tutti, mi sembra che ci sia una difesa del vaccino da parte di tutti. Credo che si siano rispettate tutte le misure". Quindi l'affondo molto personale: "In Italia sedice una cosa immediatamente gli danno del, se qualcuno dice una assurdità diventa un". Il riferimento a, ovviamente, non è casuale. "Insinuare oggi un dubbio sulla ricerca scientifica è gravissimo - conclude ...

marzi_umberto : Il vaccino obbligatorio lo può fare solo uno stato totalitario. La costituzione se leggete bene ve lo dice. Mi spia… - MauroCapozza : RT @salvinimi: Oggi ho appreso che un albanese ( uscito di galera dopo 25 anni), che nel 91 butto donne e bambini in mare da un gommone che… - InMonsterland : Mi raccomando Gismondo metti in chiaro che sei no-vax, is the new 'non sono fascista'. Ma siamo davvero a 'sti live… - mariavenera2 : RT @guidobodrato: Gli 'auguri di Natale'1927che DeGasperi ha mandato alla figlia MariaRomana dal carcere fascista, sono diventate una 'stre… - antiope66 : @Fortunablu17 Perché oggi ho tartassato il mordono fascista loro sono della stessa razza ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sono fascista Ristorante accusato di razzismo, non ci furono saluti fascisti RiminiToday La via populista al totalitarismo

di Gioacchino Toni «Solo oggi il totalitarismo è possibile. Fascismo e Nazismo sono esempi storici di totalitarismo imperfetto a causa di invalicabili limiti tecnici, non surrog ...

“Le Regioni sono una rovina, non siamo mica gli Usa”, parla il professor Luciano Canfora

Il balletto dei commissari. Ora pure l’arresto del presidente del Consiglio regionale per presunti legami con l’ndrangheta. Professor Canfora, Calabria infelix o cos’altro? Io torno su un punto di cui ...

di Gioacchino Toni «Solo oggi il totalitarismo è possibile. Fascismo e Nazismo sono esempi storici di totalitarismo imperfetto a causa di invalicabili limiti tecnici, non surrog ...Il balletto dei commissari. Ora pure l’arresto del presidente del Consiglio regionale per presunti legami con l’ndrangheta. Professor Canfora, Calabria infelix o cos’altro? Io torno su un punto di cui ...