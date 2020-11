“Io e ‘lui’ abbiamo avuto una storia”. Live, la rivelazione ‘clamorosa’ di Taylor Mega. Barbara D’Urso allibita: “Ma veramente?!” (Di lunedì 23 novembre 2020) È successo davvero di tutto durante l’ultima puntata di domenica 22 novembre di Live Non è la D’Urso. Gli ospiti e gli argomenti naturalmente lo hanno permesso e non si poteva non parlare di concorrenti del Grande Fratello Vip e soprattutto dello scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma e proprio parlando dell’ex lady Briatore è intervenuta Taylor Mega a rivelare un retroscena su di lei. Prima di raccontarlo, però, l’influencer ha spiazzato Barbara D’Urso rivelando di aver avuto un flirt con Flavio Briatore anni fa. La conduttrice, quindi, spiazzata ha ammesso: “Hai avuto una storia con Flavio Briatore? Ma si sapeva?”. “Diciamo flirt” ha ammesso Taylor Mega aggiungendo che all’epoca questo scoop era già ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) È successo davvero di tutto durante l’ultima puntata di domenica 22 novembre diNon è la. Gli ospiti e gli argomenti naturalmente lo hanno permesso e non si poteva non parlare di concorrenti del Grande Fratello Vip e soprattutto dello scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma e proprio parlando dell’ex lady Briatore è intervenutaa rivelare un retroscena su di lei. Prima di raccontarlo, però, l’influencer ha spiazzatorivelando di averun flirt con Flavio Briatore anni fa. La conduttrice, quindi, spiazzata ha ammesso: “Haiuna storia con Flavio Briatore? Ma si sapeva?”. “Diciamo flirt” ha ammessoaggiungendo che all’epoca questo scoop era già ...

amoginstwit : @rinaldi_milena Fingere io? Ma va gli ho detto che un posto dove metterle lo trovo e che ne tengo una a portata per farla usare a lui ?? - sottostresss : @xitsfraaa allora diciamo che mi mettevo insieme alla mia crush (che in realtà stavo dimenticando proprio bene), pe… - intornoAlTempo : RT @simona08636517: Ma che bella coppia state propio bene insieme, #daQuanto tempo siete sposati ? Io da 8 anni Lui da 5 ???????? - Steff_eu : @trd_big @RaiNews Io mi concentrerei più su Trump che licenzia chiunque non sia d'accordo con lui, tra cui il diret… - lvbbatthedisco : RT @Shining__Star94: Ogni tanto rido a caso perché mi torna in mente il racconto di quella ragazza che aveva incontrato Ale Borghi per stra… -