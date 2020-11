Introdurre il voto postale per le amministrative come in America (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo stato di emergenza dichiarato alla fine di gennaio scorso per la pandemia da Covid-19 non solo ha messo in scacco l’economia, il sistema sanitario e il sistema dell’istruzione, sacrificando i diritti di libertà e privilegiando il diritto alla salute di tutti i cittadini. Ha comportato la sospensione anche di alcuni diritti democratici fondamentali. Ricordiamo che le assemblee regionali e i rispettivi presidenti in scadenza di mandato sono stati messi in regime di prorogatio, cosa mai successa prima, attraverso la decretazione d’urgenza per non correre il rischio che libere elezioni potessero comportare un aumento dei casi di contagio. Sempre per queste ragioni il governo ha deciso di celebrare le elezioni amministrative e il referendum costituzionale il 21 settembre, sacrificando le procedure legate alla campagna elettorale. Infatti così si sarebbe evitato di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo stato di emergenza dichiarato alla fine di gennaio scorso per la pandemia da Covid-19 non solo ha messo in scacco l’economia, il sistema sanitario e il sistema dell’istruzione, sacrificando i diritti di libertà e privilegiando il diritto alla salute di tutti i cittadini. Ha comportato la sospensione anche di alcuni diritti democratici fondamentali. Ricordiamo che le assemblee regionali e i rispettivi presidenti in scadenza di mandato sono stati messi in regime di prorogatio, cosa mai successa prima, attraverso la decretazione d’urgenza per non correre il rischio che libere elezioni potessero comportare un aumento dei casi di contagio. Sempre per queste ragioni il governo ha deciso di celebrare le elezionie il referendum costituzionale il 21 settembre, sacrificando le procedure legate alla campagna elettorale. Infatti così si sarebbe evitato di ...

Introdurre il voto postale per le amministrative come in America

Lo stato di emergenza dichiarato alla fine di gennaio scorso per la pandemia da Covid-19 non solo ha messo in scacco l’economia, il sistema sanitario e il sistema dell’istruzione, ...

CliccocraziaLa politica italiana è contraria al voto elettronico, ma per i Cinquestelle è un obiettivo da raggiungere

I grillini lo considerano uno strumento indispensabile per aumentare la partecipazione elettorale. Gli altri partiti, compresi gli alleati di governo, pensano sia impraticabile e pericoloso. Nel fratt ...

