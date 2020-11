Intesa Sanpaolo | 18 Pmi una campana nella terza Elite Lounge del 2020

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 novembre 2020) Prende il via oggi una nuovadi, lanel corso dela testimonianza della vivacità dell’impresa italiana, nonostante le difficoltà innescate dalla pandemia e dai suoi effetti. Completamente digitale, la nuovaaccoglie anche aziende selezionate dal programma Imprese Vincenti ideato daper la valorizzazione delle Pmi. L’iniziativa rientrapiù ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano,e Piccola Industria Confindustria per accompagnare le Pmi in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. In poco più di due anni dalla prima...