Interferenze nel voto a Trump ed arrestato George Soros: la bufala che esalta i sovranisti (Di lunedì 23 novembre 2020) Da qualche mese, in effetti, non si parlava dello scoop “arrestato George Soros”. Evidentemente non poteva esserci occasione migliore delle elezioni negli Stati Uniti per rinnovare una bufala storica tornata attuale oggi 23 novembre. Il filantropo, esattamente come avvenuto tempo fa, si ritrova al centro di una fake news che in questa circostanza menziona le sue presunte Interferenze nel voto a Donald Trump. Dunque, la sconfitta di quest’ultimo nella corsa alla Casa Bianca contro Biden sarebbe stata condizionata da alcuni movimenti illeciti. arrestato George Soros per Interferenze nel voto a Trump: bufala aggiornata Dunque, la bufala ... Leggi su bufale (Di lunedì 23 novembre 2020) Da qualche mese, in effetti, non si parlava dello scoop “”. Evidentemente non poteva esserci occasione migliore delle elezioni negli Stati Uniti per rinnovare unastorica tornata attuale oggi 23 novembre. Il filantropo, esattamente come avvenuto tempo fa, si ritrova al centro di una fake news che in questa circostanza menziona le sue presuntenela Donald. Dunque, la sconfitta di quest’ultimo nella corsa alla Casa Bianca contro Biden sarebbe stata condizionata da alcuni movimenti illeciti.pernelaggiornata Dunque, la...

Interferenze nel voto a Trump ed arrestato George Soros: la bufala che esalta i sovranisti Bufale.net

