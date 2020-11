Inter-Real Madrid programma, orari, tv, probabili formazioni Champions League 2020-2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo la vittoria scoppiettante contro il Torino, l’Inter è già con la testa alla Champions League dove mercoledì incontrerà il Real Madrid in una sfida decisiva per le sorti del Gruppo B. Le due favorite di questo raggruppamento paradossalmente occupano le ultime due posizioni della classifica, con gli spagnoli che hanno conquistato 4 punti mentre i nerazzurri soltanto 2, in vetta il sorprendente Borussia Monchengladbach con 5 punti mentre lo Shakhtar è fermo a 4. Difficile comprendere a chi si affiderà Antonio Conte per una delle partite più importanti della stagione. Molto verosimilmente in attacco ci saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez decisivi nel successo di ieri. Nicolò Barella insieme ad Arturo Vidal sono gli unici praticamente sicuri di un posto tra i titolari a centrocampo. La partita ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo la vittoria scoppiettante contro il Torino, l’è già con la testa alladove mercoledì incontrerà ilin una sfida decisiva per le sorti del Gruppo B. Le due favorite di questo raggruppamento paradossalmente occupano le ultime due posizioni della classifica, con gli spagnoli che hanno conquistato 4 punti mentre i nerazzurri soltanto 2, in vetta il sorprendente Borussia Monchengladbach con 5 punti mentre lo Shakhtar è fermo a 4. Difficile comprendere a chi si affiderà Antonio Conte per una delle partite più importanti della stagione. Molto verosimilmente in attacco ci saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez decisivi nel successo di ieri. Nicolò Barella insieme ad Arturo Vidal sono gli unici praticamente sicuri di un posto tra i titolari a centrocampo. La partita ...

marcuzzo27 : La rimonta di oggi non mi prende per il culo ...... serve uscire le palle contro il Real Madrid ..... #inter - michele19785 : @Pressing_real Ma parlate solo di Milan... Inter e Juventus? Roma e Lazio mai.... - GiancarloBass88 : @_esegesi_ @scico95 @Inter @SerieA il real madrid più scarso degli ultimi 10 anni e due squadre di cui a livello di… - aaaaaaaaaa434 : @Sport_Mediaset @Pressing_real @GiorgiaRossi3 Sassuolo secondo, Roma terza .... e voi parlate di Juve e Inter AVETE… - _esegesi_ : @scico95 @GiancarloBass88 @Inter @SerieA Real Madrid, ucraini che hai incontrato in semifinale di EL e la 4ª potenz… -