Inter Real Madrid, oggi i verdetti per Militao e Casemiro. Out Ramos. Zinedine Zidane fa la conta degli assenti e spera di recuperare almeno Militao e Casemiro per il match di mercoledì contro l'Inter. Zinedine Zidane trattiene il fiato e spera che arrivino buone notizie dallo staff medico del Real Madrid. Oggi Militao e Casemiro si sottoporranno al tampone nella speranza di risultare negativi al Covid-19 e, quindi, nuovamente abili e arruolabili per la sfida di Milano contro l'Inter. Al di là del ritrovato Carvajal, al momento l'unica certezza in difesa è Varane, a cui si cerca compagno: se l'ex Porto risultasse ancora positivo, al fianco del campione del mondo francese si piazzerebbe Nacho, già titolare col VillarReal. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono ridotte al lumicino le ...

