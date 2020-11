Inter 4 Torino 2, giusti entrambi i rigori: la moviola (Di lunedì 23 novembre 2020) La moviola di Inter-Torino, match dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 Vittoria importante per l’Inter contro il Torino nell’ottava giornata della Serie A. Partita sostanzialmente corretta e ben gestita da La Penna assistito in maniera perfetta da Abisso, al VAR, negli unici due veri episodi chiave del match. Ecco la partita tra Inter e Torino analizzata nella moviola della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “A San Siro va in scena un lavoro di squadra efficace con il Var Abisso, autore di due Interventi mirati. Al 58’ quando lo richiama al monitor per mostrargli il calcio assestato da Young al petto di Singo, su cui l’arbitro aveva lasciato correre pensando che il nerazzurro avesse toccato il pallone. Immagini ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladi, match dell’ottava giornata della Serie A 2020/2021 Vittoria importante per l’contro ilnell’ottava giornata della Serie A. Partita sostanzialmente corretta e ben gestita da La Penna assistito in maniera perfetta da Abisso, al VAR, negli unici due veri episodi chiave del match. Ecco la partita traanalizzata nelladella Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “A San Siro va in scena un lavoro di squadra efficace con il Var Abisso, autore di dueventi mirati. Al 58’ quando lo richiama al monitor per mostrargli il calcio assestato da Young al petto di Singo, su cui l’arbitro aveva lasciato correre pensando che il nerazzurro avesse toccato il pallone. Immagini ...

Inter : ?? | FOTO #InterTorino, il resoconto per immagini della rimonta ?? - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Torniamo in campo per l'8a giornata di @SerieA! Chi sarà decisivo nella sfida al Torino secondo… - Inter : ?? | SVANTAGGIO Appena prima della conclusione del primo tempo, Torino avanti: Zaza supera Handanovic con un sinist… - MarioBocchio : L’#Inter rischia lo sprofondo e la crisi definitiva alla vigilia del match col #RealMadrid, poi si sveglia rimonta… - segnaleorario : Prima, quando i social non c'erano e i giornalisti laureati dettavano legge, Inter-Torino sarebbe subito diventata… -