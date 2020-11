Inseguito da alcuni cani | elefante cade nel pozzo | spettacolare salvataggio 16 ore dopo

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 23 novembre 2020)in India di unfinito in un grande. Ci sono volute circa 16 ore, 50 soccorritori e una gru per estrarre l'animale, il quale era probabilmente in cerca di cibo, quando, il 19 novembre 2020, è caduto nella cavità profonda 20 metri in un villaggio del distretto di Dharmapuri, nello Stato indiano meridionale del Tamil Nadu."residenti hanno sentito un rumore e hanno capito che l'animale era caduto nel", ha raccontato una guardia forestale. Secondo i testimoni, l'di 25 anni e 2,5 metri di altezza, stava cercando di sfuggire a deiche lo inseguivano. Nella notte i soccorritori sono scesi nelper legare delle corde alle 4 zampe del pachiderma, il quale è stato poi portato ...