Inps dicembre: bonus tredicesima e pensioni anticipate (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche a dicembre 2020, nel mese conclusivo dell'anno, Poste Italiane, attenendosi alle disposizioni previste dai Dpcm e dalla della Protezione Civile, prosegue con il pagamento in anticipo delle pensioni Inps, che ricordiamo il prossimo mese saranno più congrue per via delle tredicesime. A chi compete il bonus tredicesima a dicembre Il "bonus tredicesima", introdotto dalla Legge di Bilancio 2001, spetta ai titolari di assegno sociale e viene annualmente rivalutato dall'Istat. E' una maggiorazione sulla mensilità aggiuntiva di fine anno che dipende dall'importo della pensione, e che riguarda i pensionati che percepiscono l'assegno minimo. Il "bonus" tredicesima 2020 è pari a 154,94 euro e viene assegnato a ...

