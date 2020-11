Innovazione | Umana | 64K stunning running la sfida lanciata agli aspiranti sviluppatori

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Venezia, 23 nov. (Labitalia) - Entra nel vivo '64K' laed è promossa e realizzata dain collaborazione con Digitalmeet, il più grande festival diffuso dedicato alle tecnologie in Italia. Un vero e proprio challenge rivolto al mondo dei giovani developer: la 64Kè una gara a squadre fra studenti che prevede di misurarsi con l'affascinante programmazione del Commodore 64 (C64), usato probabilmente dai loro papà, con uno spazio di memoria limitato e senza le potenti ed eleganti istruzioni degli attuali linguaggi come Python, Java, C. Ai partecipanti servirà un livello altissimo di propensione al problem solving, elasticità di pensiero, ...