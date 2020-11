Inghilterra, stadi riaperti: le nuovi misure del Governo (Di lunedì 23 novembre 2020) Nuove misure in Inghilterra in merito alla difficile situazione sanitaria: negli stadi fino a 4 mila persone Il calcio inglese riapre gli stadi. Nelle zone a minor rischio di contagi da Covid-19, dal prossimo 3 dicembre sarà consentito fino a 4 mila persone entrare negli impianti sportivi. Nelle zone di secondo livello saranno 2 mila, resteranno chiusi invece le strutture nelle zone più critiche. Lo ha reso noto il Primo Ministro Boris Johnson, che ha reso note le nuove misure nel mondo dello sport per contenere il contagio da coronavirus in Inghilterra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Nuoveinin merito alla difficile situazione sanitaria: neglifino a 4 mila persone Il calcio inglese riapre gli. Nelle zone a minor rischio di contagi da Covid-19, dal prossimo 3 dicembre sarà consentito fino a 4 mila persone entrare negli impianti sportivi. Nelle zone di secondo livello saranno 2 mila, resteranno chiusi invece le strutture nelle zone più critiche. Lo ha reso noto il Primo Ministro Boris Johnson, che ha reso note le nuovenel mondo dello sport per contenere il contagio da coronavirus in. Leggi su Calcionews24.com

