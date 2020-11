Infortunio Ibrahimovic, lesione al bicipite femorale: si va verso le 3 settimane di stop (Di lunedì 23 novembre 2020) Milan in ansia per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che al San Paolo è uscito per Infortunio al 79' dopo aver deciso con la sua doppietta la sfida contro il Napoli. In mattinata sono stati ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 novembre 2020) Milan in ansia per le condizioni di Zlatan, che al San Paolo è uscito peral 79' dopo aver deciso con la sua doppietta la sfida contro il Napoli. In mattinata sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ibrahimovic L’infortunio di Ibrahimovic: starà fermo almeno 10 giorni

Ibrahimovic salterà dunque la sfida di Europa League in casa del Lilla, quella di campionato in programma domenica 29 novembre contro la Fiorentina e, a meno di un improbabile recupero lampo, quella c ...

Infortunio Ibra: lesione muscolare per l'attaccante del Milan. Nuovi esami fra 10 giorni

Lo svedese è uscito al 78' del match giocato anche contro il Napoli per un guaio al flessore della coscia destra ...

