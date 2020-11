Infortunio Ibrahimovic: l’attaccante del Milan rischia 3 settimane di stop (Di lunedì 23 novembre 2020) Infortunio Ibrahimovic: l’attaccante svedese del Milan rischia tre settimane di stop. Oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti Zlatan Ibrahimovic ieri sera contro il Napoli è uscito per problemi all’adduttore, si teme uno stiramento. Secondo quanto affermato da Sky Sport, oggi lo svedese oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti per comprendere la reale entità del problema che ha costretto l’attaccante del Milan a lasciare il campo ieri sera al San Paolo. Nonostante Ibra abbia lasciato ieri lo stadio di Napoli con il sorriso sulle labbra per il successo ottenuto dal suo Milan, l’attaccante potrebbe tuttavia rischiare tre settimane di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020)svedese deltredi. Oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti Zlatanieri sera contro il Napoli è uscito per problemi all’adduttore, si teme uno stiramento. Secondo quanto affermato da Sky Sport, oggi lo svedese oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti per comprendere la reale entità del problema che ha costrettodela lasciare il campo ieri sera al San Paolo. Nonostante Ibra abbia lasciato ieri lo stadio di Napoli con il sorriso sulle labbra per il successo ottenuto dal suopotrebbe tuttaviare tredi ...

SkySport : ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic, oggi accertamenti per l'infortunio Lo svedese rischia almeno tre settimane di stop… - Alessan34958222 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic, oggi accertamenti per l'infortunio Lo svedese rischia almeno tre settimane di stop #SkySport #S… - GoalItalia : Brutte notizie per il Milan: #Ibrahimovic rischia un lungo stop ?? - codeghino10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic, oggi accertamenti per l'infortunio Lo svedese rischia almeno tre settimane di stop #SkySport #S… - PianetaMilan : Infortunio @Ibra_official: ecco quanto rischia di fermarsi | @acmilan #News - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… -