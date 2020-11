Infortunio Ibrahimovic e tempi di recupero per lesione al bicipite femorale (Di lunedì 23 novembre 2020) Tiene banco il caso “Infortunio Ibrahimovic” oggi 23 novembre. Il problema accusato dall’attaccante svedese nei minuti finali della partita del San Paolo contro il Napoli pare sia più grave del previsto, alla luce di esami che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba. Quali sono i tempi di recupero? Questione articolata, che ci presenta delle differenze rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare la scorsa estate quando la stella del Milan ha dovuto fare i conti con altri problemi fisici. Infortunio Ibrahimovic: quali sono i tempi di recupero per lesione al bicipite femorale Il verdetto arrivato stamane con ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Tiene banco il caso “” oggi 23 novembre. Il problema accusato dall’attaccante svedese nei minuti finali della partita del San Paolo contro il Napoli pare sia più grave del previsto, alla luce di esami che hanno evidenziato unaaldella gamba. Quali sono idi? Questione articolata, che ci presenta delle differenze rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare la scorsa estate quando la stella del Milan ha dovuto fare i conti con altri problemi fisici.: quali sono idiperalIl verdetto arrivato stamane con ...

