Infortunio Ibra: lesione muscolare per l'attaccante del Milan. Nuovi esami fra 10 giorni (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 " Il Milan non riesce a godersi appieno il rotondo successo ottenuto ieri sera in casa del Napoli , dove non vinceva dal lontano 2010. In casa rossonera infatti è arrivato il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)o, 23 novembre 2020 " Ilnon riesce a godersi appieno il rotondo successo ottenuto ieri sera in casa del Napoli , dove non vinceva dal lontano 2010. In casa rossonera infatti è arrivato il ...

