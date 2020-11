Indagato il marito della 49enne originaria di Sava trovata morta l’1 novembre Accusa | omicidio volontario

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 23 novembre 2020)ildonna di 49 anni il cui cadavere fu rinvenuto l’1a Torre Ovo. Inizialmente si era ipotizzato il suicidio per l’impiccagionedonna nell’abitazione di Torre Ovo: a distanza di tre settimane c’è un’inchiesta per ipotesi di femminicidio (, formalmente) e appunto unper la mortedi. La condizione dicobsentità, nel procedimento, la nomina di un consulente di parte in sede di esami irripetibili. L'articoloildi...