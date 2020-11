Indagati i vertici della Strada dei Parchi | “Degrado dei viadotti e mancata manutenzione”

(Di martedì 24 novembre 2020)deipermanutenzione. Sequestrati beni per quasi 27 milioni di euro. TERAMO –deiper il degrado deie lamanutenzione. Il blitzGuardia di Finanza è avvenuto nella giornata di lunedì 23 novembre 2020. Le Fiamme Gialle, come riportato da La Repubblica, hanno sequestrato beni per quasi 27 milioni di euro. I sigilli sono stati messi ai beni mobili e immobili e alle disponibilità finanziarie di Lelio Scopa (presidente del CdA didei), Cesare Ramadori (amministratore delegato), Mauro Fabris ...

