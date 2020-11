Incendio in azienda ad Arielli: ferito il titolare (Di lunedì 23 novembre 2020) Fiamme ieri pomeriggio alla Me.Ga di Arielli, nella zona industriale, dove il titolare è rimasto lievemente ustionato. Il rogo sarebbe partito da un corto circuito: le fiamme hanno interessato le ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 23 novembre 2020) Fiamme ieri pomeriggio alla Me.Ga di, nella zona industriale, dove ilè rimasto lievemente ustionato. Il rogo sarebbe partito da un corto circuito: le fiamme hanno interessato le ...

ABRUZZOLIVETV : #Incendio in un'#azienda di #Arielli - VIDEO #vigilifuoco #chieti #ortona #abruzzo #Cronaca - trevisotoday : Incendio in azienda, divorati dalle fiamme due furgoni e un'auto: si valuta il dolo - cronacacaserta : Sequestrata azienda bufalina: blitz Forestale, un arresto per incendio di rifiuti - QCanavese : VOLPIANO - Incendio in azienda di rifiuti. Il fumo su San Benigno Canavese. Il Comune: «I cittadini restino chiusi… - cremaonline : #Izano. Incendio nella notte nel fienile dell'azienda agricola Gerardo, ingenti i danni -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio azienda Incendio in un'azienda di prodotti tessili Il Tirreno Latina, disastri ambientali: Daspo per gli imprenditori dei rifiuti

Daspo per gli imprenditori dei rifiuti nelle cui aziende si verificano incidenti o gravi reati, trasparenza dei procedimenti, competenze chiare su chi deve controllare. Sono i punti principali della..

A fuoco stabilimento ad Arielli, colonna di fumo nero sulla città: ustionato il titolare

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri per un incendio sviluppatosi all’azienda Me.Ga in località Arielli, in provcinai di Chieti. Danni ingenti all’azienda, lievemente ferito ...

Daspo per gli imprenditori dei rifiuti nelle cui aziende si verificano incidenti o gravi reati, trasparenza dei procedimenti, competenze chiare su chi deve controllare. Sono i punti principali della..Momenti di paura nel pomeriggio di ieri per un incendio sviluppatosi all’azienda Me.Ga in località Arielli, in provcinai di Chieti. Danni ingenti all’azienda, lievemente ferito ...